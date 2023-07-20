На Кубани температура поднимется до 33 градусов тепла в тени

В Краснодаре 21 июля температура воздуха поднимется до +33° в тени. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В городе будет переменная облачность и без осадков. Ветер составит 4–9 м/с. Ночью температура снизится до 17…19°. В выходные в столице Кубани температура воздуха днем сохранится на уровне +33°, осадков не ожидается.

По краю 21 июля ожидается местами кратковременный дождь и гроза. Ветер составит 4–9 м/с, местами с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 15…20°, местами в юго-восточных предгорьях 11…16°; днем 28…33°. В горах ночью будет 9…14°, днем 21…26°. На Черноморском побережье ночью прогнозируется 18…23°, днем 27…32°. А уже в выходные дни в Краснодарском крае будет без осадков и днем до +33°.

Татьяна Ручкина

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