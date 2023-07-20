ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 17,5%

Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 2,5 п.п.— с 15,0% до 17,5% годовых. Решение принято для снижения уровня инфляции в стране. Таргет ЦБ по инфляции — 5%. Сейчас уровень инфляции в Турции составляет 38%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан

Фото: Emin Sansar / Anadolu Agency / AFP Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан

Фото: Emin Sansar / Anadolu Agency / AFP

«Принято решение продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать цены»,— говорится в сообщении по итогам заседания комитета. После сегодняшнего решения уровень ключевой ставки в Турции достиг максимума с сентября 2021 года.

На решение ЦБ курс лиры отреагировал падением на 0,5% по отношению к моменту закрытия вчерашней сессии. По данным 15:40 мск, курс лиры составил 26,87 лиры/доллар; на закрытии вчера — 26,79 лиры/доллар.

22 июня ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 8,5% до 15,0% годовых. Это стало первым решением 44-летней Хафизе Гайе Эркан, назначенной на пост главы ЦБ Турции 9 июня (училась в Принстоне, работала в Goldman Sachs, First Republic Bank). До этого ставку не повышали на протяжении 27 месяцев.

Подробнее о новом руководителе турецкого ЦБ и ее политике читайте в материале «Ъ» «Командовать парадом будет она».

Александр Кислов