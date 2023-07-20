Знаменитый хакер Кевин Митник умер в возрасте 59 лет

Первый в истории хакер, угодивший в список самых разыскиваемых преступников ФБР, Кевин Митник скончался в возрасте 59 лет. Он умер еще в минувшее воскресенье, но об этом только сегодня сообщили похоронное бюро в Лос-Анджелесе и компания KnowBe4, которую основал господин Митник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ

В прошлом году у Кевина Митника диагностировали рак поджелудочной железы, и, несмотря на лечение, которое он проходил все это время, победить болезнь ему не удалось.

Кевин Митник — легенда мира хакеров. Изначально он занимался хакерством ради развлечения и мелкой личной выгоды. Например, чтобы не платить за проезд на автобусе или за телефонные звонки. Свой первый взлом совершил в 1979 году — это была компьютерная сеть его школы. Тогда же резко изменилось отношение Кевина к хакерству — он стал делать это для того, чтобы найти уязвимости и предупредить об их наличии. После этого он ни разу не использовал украденные данные для собственной выгоды.

Несмотря на это, Кевин Митник был дважды судим. В1988 году он был впервые осужден на три месяца за взлом сети производителя компьютерного оборудования Digital Equipment Corporation. Но был освобожден досрочно и тут же вернулся к хакерству. На его счету взлом компьютерной сети командования воздушно-космической обороны Северной Америки, его обвиняли в краже данных у Motorola, Nokia, Fujitsu и многих других корпораций. А в 1992 году власти выдали ордер на его арест за взлом Pacific Bell, однако хакер пустился в бега и успешно скрывался от полиции два с половиной года. В феврале 1995 года Кевин Митник был арестован, а затем приговорен к 46 месяцам тюрьмы за различные компьютерные мошенничества и еще к 22 месяцам — за нарушения условий досрочного освобождения.

Выйдя на свободу в 2000 году, Кевин Митник стал консультантом в сфере кибербезопасности, с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting, а также стал одним из основателей KnowBe4.

Кирилл Сарханянц