Группа ММК приобрела шахту в Кузбассе

ООО «ММК-Уголь» (входит в группу ММК) завершило сделку по покупке активов шахты имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области у ПАО «Кокс» (входит в Промышленно-металлургический холдинг). Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.

Сумма сделки не уточняется. Ранее сообщалось, что ПМХ рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд руб. и потратить эти средства на сокращение долговой нагрузки.

Шахта имени Тихова начала работу в 2017 году, ее производственная мощность составляет 1,3 – 1,5 млн т в год с перспективой расширения до 2,8 млн т в год. Уголь марки 2Ж, который добывается в шахте, имеет одни из самых хороших технологических характеристик для жирных марок коксующихся углей, говорится в сообщении ММК.

Шахта имени Тихова находится рядом с Костромовской, которая принадлежит ООО «ММК-Уголь». Они разрабатывают соседние участки Никитинского каменноугольного месторождения.

«Приобретение шахты имени Тихова позволяет получить прямую синергию между активами, наиболее эффективно оптимизировать операционные затраты и планы горных работ в рамках объединенного комплекса, - комментируют в группе ММК. – Помимо этого, покупка шахты позволит ООО “ММК Уголь” обеспечить полную загрузку Центральной обогатительной фабрики “Беловская” собственным угольным сырьем и повысить прибыльность компании».