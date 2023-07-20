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В Ижевске на стадионе «Локомотив» строят новый спорткомплекс

В столице Удмуртии на стадионе «Локомотив» приступили к созданию быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

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Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

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Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

В новом здании будут размещаться универсальный игровой зал, раздевалки, тренерская и медицинский кабинет. Спорткомплекс должны сдать до конца года. С предложением капитально отремонтировать стадион к Александру Бречалову обратился почетный железнодорожник Михаил Русских вместе с жителями Ленинского района. На первом этапе было смонтировано современное футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий, площадка для выполнения норм ГТО, оборудованы тренажерный и фитнес залы.

«Новый спорткомплекс строим вместе с “РЖД”. Заниматься здесь будут сотрудники компании, их семьи, жители района и наши параспортсмены. “Локомотив” стал базой “Спортивно-адаптивной школы Удмуртии по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта” — тренируются 260 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будут проводиться тренировки по бочче, баскетболу и танцам на колясках, заниматься общей физподготовкой»,— поделился господин Бречалов.

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