Уфимца оштрафовали на 40 тыс. рублей за два антивоенных поста

Судья Калининского райсуда Уфы Петр Тепляков оштрафовал 25-летнего Романа Семенова на 40 тыс. руб. за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил «Ъ-Уфа» господин Семенов. Он пояснил, что решение суда обжаловать не намерен.

Как ранее сообщал Роман Семенов, разбирательство началось в июне после жалобы жительницы Тулы, которая, увидев два его антивоенных поста во «ВКонтакте», обратилась в Роскомнадзор. Чуть позже на него был составлен протокол сотрудниками МВД за дискредитацию использования Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Свою вину он не признал.

В мае прошлого года Роман Семенов уже был оштрафован на 35 тыс. руб. за комментарий во «ВКонтакте». Вину он также не признал.

Венера Хисамова

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