Инспектор донского Ространснадзора стал фигурантом дела о служебном подлоге

Главного инспектора отдела автодорожного надзора Южное МУГАДН Ространснадзора подозревают в завышении статистических данных путем составления нарушений на умерших людей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. Данные подозреваемого не раскрывают. По информации источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, в противоправной деятельности заподозрили Василия Кужелева.

«Инспектор в ноябре 2022 года провел административное разбирательство в отношении руководителя фермерского хозяйства, который скончался в апреле 2021 года»,— сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Против инспектора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Правоохранительные органы ведут работу по выявлению всех эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Анастасия Назарова