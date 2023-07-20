Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инспектор донского Ространснадзора стал фигурантом дела о служебном подлоге

Главного инспектора отдела автодорожного надзора Южное МУГАДН Ространснадзора подозревают в завышении статистических данных путем составления нарушений на умерших людей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. Данные подозреваемого не раскрывают. По информации источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, в противоправной деятельности заподозрили Василия Кужелева.

«Инспектор в ноябре 2022 года провел административное разбирательство в отношении руководителя фермерского хозяйства, который скончался в апреле 2021 года»,— сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Против инспектора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Правоохранительные органы ведут работу по выявлению всех эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...