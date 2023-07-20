Роспотребнадзор отчитался о допустимом качестве воздуха после пожара на свалке под Петербургом

По результатам лабораторных тестов проб воздуха с места пожара на свалке на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти вредные вещества не обнаружены, жалоб на ухудшение самочувствия в результате отравления продуктами горения от населения не поступало, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг, 20 июля.

«Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, отобранных 17.07.2023 в зоне влияния пожара, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ ("оксид углерода", "взвешенные вещества", "оксид азота", "диоксид углерода", "диоксид серы") не выявлено»,— говорится в сообщении.

Качество атмосферного воздуха в зоне влияния ООО «РАРИТЕТ-ЭКО», управляющего горевшим полигоном ТБО, остается на контроле ведомства, добавили в Роспотребнадзоре.

Пожар на мусорном полигоне на Волхонском шоссе произошел 17 июля. Площадь горения на пике достигла 3 тыс. кв. м. МЧС задействовали в тушении тяжелую спецтехнику и пожарный вертолет.

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