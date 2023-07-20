Житель Таганрога стал фигурантом уголовного дела из-за выращивания конопли в огороде

Как сообщило ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции «реализуя оперативную информацию» задержали 47-летнего жителя Таганрога по подозрению в хранении наркотиков. По месту жительства задержанного полицейские обнаружили «вещество растительного происхождения» и 11 кустов конопли.

«Физико-химическое исследование показало, что изъятое – наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой 64 грамма. Установлено, что мужчина заказывал семена конопли почтой из-за рубежа, а после выращивал их в специально оборудованной теплице у себя в огороде», - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный хранил листья конопли для личного пользования. Тем не менее, против мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Хранение наркотических средств в крупном размере», которая предусматривает срок от трех до десяти лет. Также в отношении задержанного возбуждено административное расследование по статье 10.5.1 КоАП «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Сергей Иванов