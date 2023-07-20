Возле здания Казанского цирка провалился асфальт

В Казани возле здания городского цирка провалился асфальт. Провал образовался из-за разрушения верхнего свода трубопровода 1980 года постройки. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Казани Фото: Мэрия Казани

Инцидент произошел накануне примерно в 15:00. Спустя полчаса на место ЧП выехали специалисты МУП «Водоканал». Они установили ограждения и начали проводить работу по устранению провала. Они заменят участок трубопровода длинной 15 погонных метров. В настоящее время рабочие откачивают ил, мусор, камни и кирпичи из старой трубы.

Всего в работах задействованы десять единиц техники и 15 специалистов. Ожидается, что к 21 июля провал будет устранен.

"Ъ-Казань"