В Самарской области назначен новый уполномоченный по правам ребенка

Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области назначена Юлия Николаева. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного парламента в четверг, 20 июля.

Юлия Николаева назначена на государственную должность с 20 июля сроком на пять лет, говорится в документе постановления.

Ранее должность врио уполномоченного по правам ребенка в Самарской области занимала Марина Тарасова. Предыдущий детский омбудсмен Татьяна Козлова покинула эту должность еще летом 2022 года. Она работала на этом посту почти 20 лет.

Ани Айвазян