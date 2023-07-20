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В Самарской области назначен новый уполномоченный по правам ребенка

Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области назначена Юлия Николаева. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного парламента в четверг, 20 июля.

Юлия Николаева назначена на государственную должность с 20 июля сроком на пять лет, говорится в документе постановления.

Ранее должность врио уполномоченного по правам ребенка в Самарской области занимала Марина Тарасова. Предыдущий детский омбудсмен Татьяна Козлова покинула эту должность еще летом 2022 года. Она работала на этом посту почти 20 лет.

Ани Айвазян

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