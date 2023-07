«Красной линией проходит и тема инфлюенсеров»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие цели и задачи решает «от кутюр» в мире моды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Очень хороший материал написал Имран Амед для The Business of Fashion. Называется он «Why Does Fashion Need Haute Couture?» И правда, а зачем современной моде «от кутюр»? Летнюю Неделю высокой моды в Париже не отменили даже из-за беспорядков, которые захлестнули столицу Франции аккурат перед ее началом.

Так какова цель «кутюра» в 2023-м? Таким вопросом задается автор статьи. «В том, чтобы продавать (очень дорогую) одежду, выращивать клиентов и строить правильный бизнес? Это создание мечты, благодаря которой бренды смогут продавать больше парфюмерии и аксессуаров? Или это место для инноваций, научно-исследовательская лаборатория?» — спрашивает Амед. Как показала Неделя, все из вышеперечисленного. Пока Chanel развлекает VIP-клиентов, Jean Paul Gaultier и Victor & Rolf используют шоу для продвижения парфюмов, а бренды типа Schiaparelli и Balenciaga упражняются в креативности.

Красной линией в статье проходит и тема инфлюенсеров. Как говорит в статье реперша со 168 млн подписчиков в запрещенном в РФ Instagram и VIP-гостья многих показов Cardi B, «мы покорили интернет». (Она использует более грубое, но меткое слово). И в этом, определенно, еще одна цель кутюра.