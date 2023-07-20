Экс-сотруднику УФСИН в Удмуртии грозит до 4 лет за разглашение гостайны

В Удмуртии в отношении должностного лица руководящего звена одного из учреждений регионального УФСИН возбуждено уголовное дело за разглашение сведений, составляющих гостайну (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что указанный сотрудник разгласил доверенные ему по службе сведения, составляющие государственную тайну, в результате чего они стали известны третьему лицу, не имеющему допуска к работе с такими сведениями.

«Данный факт был выявлен УФСБ России по Удмуртии совместно с сотрудниками регионального отдела собственной безопасности УФСИН России. На момент совершения преступления данный гражданин не являлся действующим сотрудником УФСИН Удмуртии, был уволен в 2020 году»,— добавили в пресс-службе УФСИН по республике.