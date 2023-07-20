В Ростовской области главу кредитного кооператива заподозрили в хищении 50 млн рублей

В Ростовской области правоохранительные органы заподозрили руководителя сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива Октябрьского района в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с сертификатами материнского капитала. Ущерб от деятельности подозреваемого оценили в 50 млн руб., сообщили в пресс-службе УФСБ Ростовской области. Данные подозреваемого не раскрывают.

Согласно версии следствия, с 2018 года подозреваемый договаривался с держателями сертификатов о получении займа для строительства дома под материнский капитал, заключал фиктивные договоры займа, но деньги держателям не выдавал.

«В последующем он подавал в подразделения пенсионного фонда документы на строительство жилого помещения на земельном участке, при этом держатели сертификатов осуществлять строительство не планировали»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

Документы в пенсионный фонд он направлял для получения компенсации затрат на строительство в рамках нацпроекта «Демография». Всего с начала своей преступной деятельности подозреваемый реализовал, по версии следствия, 100 эпизодов хищения.

Полицией Новочеркасска возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители проводят следственные действия, для выяснения всех обстоятельств совершенных противоправных действий подозреваемого.

Анастасия Назарова