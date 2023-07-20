Суд дисквалифицировал директора УК из Березников

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае добилась дисквалификации директора березниковской управляющей компании ООО «Новинки» Елены Романовой. Постановление о ее дисквалификации на шесть месяцев вынес мировой суд.

Как сообщает пресс-служба ИГЖН, поводом для дисквалификации послужило повторное привлечение к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома № 32 по ул. Мира в Березниках. Судебный акт в законную силу не вступил.

По данным ИГЖН, госпожа Романова в настоящее время освобождена от занимаемой должности директора этой управляющей компании. В управлении УК ООО «Новинки» находятся 35 жилых домов.