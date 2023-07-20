В Петербурге начнется разработка новых систем расчета за коммунальные услуги

Городские водоснабжающие организации объявили конкурс на разработку собственных систем расчета с клиентами за тепловую энергию и горячую воду, следует из данных на сайте госзакупок.

23 июня ГУП «ТЭК Санкт–Петербурга» разместило тендер с начальной ценой 754 млн руб. на разработку системы проведения расчётов за коммунальные услуги. Работы по созданию программы должны завершиться до конца августа 2026 года. 10 июля ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга» объявил аналогичный конкурс, выделив на разработку около 400 млн руб., срок исполнения этого заказа — до конца ноября 2025 года, утверждает «Деловой Петербург» .

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга», решение о разработке новых биллинговых систем объясняется необходимостью доработок действующих программ, созданных в 2000-е годы. Модификация связана с повышением качества обслуживания абонентов, задействованием современных каналов коммуникации и общей оптимизацией процессов. На данный момент в программе «Водоканала» используется система управления базами данных американской корпорации Oracle (ушла из России в марте 2022 года), новый инструмент будет создан на базе российского ПО.

Разрывать действующие договоренности с АО «ЕИРЦ СПб» водоснабжающая организация не планирует. Согласно договоренностям, в течение 2023–2024 годов оно обеспечивает расчёт и перерасчёт платы за поставленные «Водоканалом» коммунальные ресурсы, учёт скидок потребителям, начисление пеней, выгрузку данных в ГИС ЖКХ, а также формирование и доставку квитанций. Почти все перечисленные функции будет иметь собственная система. Схожая ситуация с «ТЭК СПб»: всю работу, которую сейчас для предприятия делает «ЕИРЦ СПб», оно сможет выполнять самостоятельно к 2026 году. Более того, в новой системе будет модуль прогнозирования расчётов на основе истории взаимодействий с клиентом.

АО «ЕИРЦ СПб» утверждает, что «появление очередного нового инструмента в виде цифровой платформы для ведения расчётов не повлияет на их реализацию», пишет «Деловой Петербург». Напомним, что единый центр появился после объединения АО «ВЦКП „Жилищное хозяйство”» и АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». В итоге в АО «ЕИРЦ СПб» группа «Интер РАО» (контролировавшая «Петроэлектросбыт») получила 51% акций, а Смольный — 49%. В администрации города поясняли, что решение отдать по сути городской актив в частные руки было продиктовано более обширной абонентской базой «Петроэлектросбыта».

Анастасия Порхоева

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