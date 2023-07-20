В Екатеринбурге до 20 августа закроют парковку на площади 1905 года

В Екатеринбурге на месяц закроют парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург 300». В пресс-службе мероприятия сообщили, что оно пройдет с 11 по 20 августа. При этом, по данным СМИ, парковку перекроют уже в ночь на 25 июля.

Фестиваль проводится комитетом благоустройства, департаментом управления культуры. Соорганизаторами выступают «Территория ландшафтных решений Urbun Green».

«Мы считаем, что прошлое и будущее тесно связаны. Прошлое определило настоящее. У фестиваля планируются два входа: первый через лесоповал, ведь до первого завода здесь просто валили лес для утилитарных целей. Второй вход - через зону будущего, давайте вместе помечтаем, каким он будет наш любимый город», — отметила директор «Екатеринбург 300» Юлия Сорокина.

На площадке фестиваля будут проводиться музыкальные вечера, образовательные и развлекательные мероприятия, работать фуд-корт с блюдами традиционной уральской кухни. Организаторы также подготовят театральные постановки, экскурсии, VR-путешествия по городу с момента его основания до сегодняшнего дня.

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