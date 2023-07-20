КФУ выплатит набравшим по 300 баллов выпускникам по 300 тысяч рублей

КФУ будет выплачивать выпускникам, которые набрали на ЕГЭ по 100, 200 и 300 баллов, по 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. руб. соответственно. Такое решение принял ректор вуза Ленар Сафин, передает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выплата будет единовременной. «Помимо материальной поддержки, ребятам гарантированно предоставят места для проживания в Деревне Универсиады, в одном из лучших студенческих кампусов России»,— отмечается в сообщении.

В настоящее время в приемную комиссию КФУ подали заявления 323 выпускника, получившие по 100 баллов по результатам ЕГЭ, 18 выпускников — по 200 баллов, и один выпускник — 300 баллов.

"Ъ-Казань"