На время игр сурдлимпийцев на Затонском шоссе в Уфе ограничат движение

В связи с проведением летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе на Затонском шоссе ограничат движение, сообщили в пресс-службе администрации города. Так, в связи с соревнованием по велогонкам 24 июня с 8:00 до 16:00 ч., 26 июля с 9:00 до 13:00 ч., 27 июля с 7:00 до 14:00 ч, 28 июля с 8:00 до 17:00 и 29 июля с 7:00 до 17:00 ч. будет перекрыто Затонское шоссе на въезде в город от съезда в сторону Придорожной улицы до съезда с проспекта Дружбы Народов.

Летние игры сурдлимпийцев пройдут в Уфе с 23 июля по 2 августа по 21 дисциплине.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте