Гендиректор «Трактора» прокомментировал увольнение спортивного директора

Генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин дал официальный комментарий по ситуации с теперь уже бывшим директором команды по спортивному развитию Александром Шининым, которого, по информации СМИ, задержали с наркотиками.

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках, - сказал руководитель клуба. – “Трактор” принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом».