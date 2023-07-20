В Екатеринбурге пройдет первый в России крамп-фестиваль

На двух площадках Екатеринбурга — в Музее андеграунда и амфитеатре торгового центра «Мега» — в конце июля пройдет двухдневный танцевальный крамп-фестиваль «Движение улиц».

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«Крамп — стиль уличного танца, который прочно вошел в современную культуру. По духу этот танец энергичный и довольно резкий, агрессивный. Он характеризуется свободными, выразительными, преувеличенными движениями. Сейчас крамп превратился в отдельную субкультуру с собственными ярко выраженными философией, музыкой и сленгом»,— отметили организаторы мероприятия. Куратором фестиваля стал один из основоположников крампа в странах СНГ Антон Пашуля.

В первый день фестиваля, 29 июля, в Музее Андеграунда топовые представители направления из Москвы и Санкт-Петербурга проведут танцевальные классы и поделятся опытом с участниками. Антон Пашуля выступит с лекцией о крамп-движении в России и за рубежом.

В второй день, 30 июля, на сцене амфитеатра ТЦ «Мега» лучшие танцовщики из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга сразятся в батлах.

Елизавета Хохлова

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