В Удмуртии открылись 32-е Республиканские летние сельские спортивные игры

В Уве прошло торжественное открытие 32-х Республиканских летних сельских спортивных игр. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии, участников ждет 17 видов спортивных программ, в том числе новая дисциплина — спортивный туризм. Талисманом игр стал Первопроходец Уваныч — житель эко-территории, правнук первых жителей — основателей Увинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

На мероприятии выступили учащиеся школ Увы, воспитанники детских садов и спортивных школ, а также различные творческие коллективы. Участники игр соревновались в дартсе, полиатлоне, настольном теннисе, легкой атлетике и волейболе. На лыжной базе состоялся III Фестиваль «Команда Удмуртии». Завершилась церемония открытия символический эстафетой.

«Ува уже в четвертый раз принимает республиканские сельские спортивные игры. Именно здесь в конце 80-х зародилась сама идея проведения соревнований среди любителей спорта, живущих на селе. Поэтому Увинский район, пользуясь олимпийской аналогией, можно назвать Афинами наших сельских игр»,— прокомментировал на церемонии открытия председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.