Ведущие российские ученые выступят в качестве экспертов на фестивале актуального научного кино «ФАНК Уикенд» на курорте «Роза Хутор»

Дискуссии с учеными будут проходить после демонстрации каждого фильма на фестивале «ФАНК Уикенд», который впервые пройдет с 28 по 30 июля на горном курорте «Роза Хутор». Научные сотрудники Сириуса, занимающиеся когнитивными исследованиями и изучением биотехнологии растений, а также российский исследователь технологии блокчейн научного центра «Идея» (является базовой кафедрой магистратуры по блокчейну МФТИ), ответят на вопросы зрителей и прокомментируют лучшие отечественные и зарубежные фильмы о науке, открытиях, учёных, психологии и технологиях.

«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» — это новый формат традиционного фестиваля «ФАНК», который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов и лекций. В ходе фестиваля на горном курорте будут демонстрироваться пять фильмов российских и зарубежных режиссеров, два из которых — впервые в России. Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» проходит при партнерской поддержке Росбанка, лектория Горного клуба «Спорт-марафон», Лаборатории блокчейн технологий «ChainLab» научного центра «Идея».

«Фестиваль дает возможность зрителю задуматься о сложных и зачастую противоречивых темах счастья, цифрового пространства, сохранения биоразнообразия и осознания ответственности, какой мир мы оставим будущим поколениям. Все эти вопросы сегодня задают себе и компании, которые заинтересованы в устойчивости своего бизнеса в стремительно меняющемся мире, стратегически смотрят на свое развитие, видят себя полезными обществу и через многие десятилетия. Росбанк, значимый экономический игрок и крупный работодатель, поддерживает формирование и развитие общественной дискуссии по всем заявленным темам фестиваля»,— подчеркивает Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

Премьеру французского фильма «Производя счастье», касающегося темы «осознанности» и вопросов психологии человека прокомментируют научные сотрудники центра когнитивных исследований «Сириус» Алёна Воднева и Виктория Манасевич.

По словам Алены Водневой, фестиваль «ФАНК Уикенд» позволит увидеть самое разное научное кино о влиянии человека на окружающий мир: от изменения природного ландшафта до революции в валютных системах. «При этом несмотря на все достижения человечества, мы всё ещё ищем ответ на, казалось бы, простой вопрос о том, как быть счастливым. Именно об этом, о психологии счастья, я бы и хотела порассуждать в ходе дискуссии со зрителями”,— говорит эксперт.

Известный фильм «Криптопия: Биткоин, блокчейн и будущее интернета” (Австралия, США, Германия, режиссер Торстен Хоффман) представит Александр Беленов — руководитель Лаборатории блокчейн технологий «ChainLab» научного центра «Идея», сооснователь магистратуры «Блокчейн» МФТИ и центра компетенции «Блокчейн» при Лаборатории физики высоких энергий МФТИ.

Фильм исследует эволюцию индустрии блокчейна, а также ее новые перспективы. Режиссер задается вопросом может ли эта технология, разработанная для работы независимо от доверия и в рамках децентрализованной сети, действительно стать надежной альтернативой тому интернету, каким мы его знаем? Дискуссию по этой теме готов развернуть и российский ученый Александр Беленов. «Предыдущий опыт показывает, что равнодушных к этой теме людей в зале практически не остается, ведь новые технологии касаются каждого из нас. Мы сталкиваемся с ними на бытовом уровне, они определяют развитие индустрий на годы вперед, а потому и наше будущее. Сегодня это касается и технологии блокчейн. Она может быть применима как в бизнесе, так и на государственном уровне, и даже при походе в кино или театр. Об этом и многом другом поговорим после просмотра фильма на ФАНК Уикенд»,— отметил эксперт.

«Роза Хутор» впервые принимает фестиваль актуального научного кино «ФАНК» и является партнером мероприятия. Последовательно реализуя программу устойчивого развития, курорт создает пространство для здорового образа жизни, спорта и отдыха в таком уникальном месте России как Горное Черноморье. «Мы со всей ответственностью подходим к сохранению природного и исторического наследия этих мест. Рассчитываем, что программа «ФАНК Уикенд» позволит нашим гостям не только с пользой провести время в путешествии, но и послужит делу продвижения ценностей, за которые мы выступаем»,— говорит директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Темам сохранения природы, окружающей среды, биоразнообразия посвящены две киноленты фестиваля. Российский фильм A lumine motus / Меня приводит в движение свет (2022, Россия), представит его автор, режиссер Светлана Быченко, обладатель главного приза «Золотая гагара» Международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» и многих других. Ее работа — это своеобразное путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы борются, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат. О своем фильме Светлана Быченко сказала коротко: “Великий Карл Линней говорил, когда я изучал растения, я видел Его..”. Однако, в ходе дискуссии по итогам показа режиссер будет готова более подробно поговорить о жизни насекомых.

О растениях и животных под очень необычным ракурсом расскажет и датская лента “Незваные гости” — премьера в России. Фильм повествует о том, как принесенные извне виды изменили природный ландшафт. О том можно ли, и как повлиять на последствия подобного искусственного вмешательства в экологические системы расскажет Анастасия Физикова — кандидат биологических наук, научный сотрудник направления «Биология и биотехнология растений» Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета «Сириус».

Мероприятие входит в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2023 год, утвержденный Министерством культуры РФ.

Все кинопоказы фестиваля пройдут на площадке лектория Горного клуба «Спорт-марафон» — наб. Панорама, д.4, здание гостиницы Radisson, вход со стороны набережной. Тел.

+ 7 (862) 300-01-75.

Вход — бесплатный. Ссылка для регистрации: http://csff.ru/wknd

Расписание фестиваля ФАНК Уикенд:

28 июля

17:30 Открытие кинофестиваля;

18:00 Кинопоказ «Manufacturing Happiness (Производя счастье») и дискуссия.

29 июля

16:45 Кинопоказ «A lumine motus / Меня приводит в движение свет» и встреча с режиссером.

19:00 Кинопоказ «Незваные гости («Intruders») и дискуссия

30 июля

17:00 Кинопоказ «16 способов изменить мир»;

19:00 Кинопоказ «Криптопия: Биткоин, блокчейн и будущее интернета» (Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet) и дискуссия.

