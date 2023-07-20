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Алюминиевый кабель может потеснить медный

Российская алюминиевая компания «Русал» запустила процесс расширения производства кабельно-проводниковой продукции на основе алюминия как альтернативу медным аналогам. Рост стоимости медных кабелей из-за дорожания меди на рынке негативно сказывается на экономике проектов главных заказчиков — компаний нефтегазового, строительного и промышленного сектора, а также электроснабжающих предприятий.

Фото: предоставлено пресс-службой Русала

При этом в сроке службы между медным и алюминиевым кабелем большой разницы нет: в качестве изоляционного материала медь и алюминий равны. Кабели из алюминиевого сплава серии 8ххх, разработанного «Русалом», обладают высокими характеристиками по пластичности, небольшим весом (сокращение этого показателя по сравнению с медными изделиями – 15-30%). Кроме того, они гораздо дешевле — стоимость таких кабелей до 60% ниже медных, при этом они имеют на 70% меньший вес. Это позволяет заметно снизить себестоимость в строительстве: затраты на проводку сокращаются в 2,5 раза. Применение алюминия соответствует и мировым тенденциям. Сейчас алюминиевый кабель используется на объектах жилого строительства ГК «ПИК», «Главстрой», «Донстрой», Setl Group, А101, «Самолет Девелопмент», ГК «Брусника», ГК «Монолитхолдинг» и других девелоперов.

Также «Русал» предлагает ряд алюминиевых решений для других сфер применения: кабель марки АсКГ предназначен для объектов нефтегазового комплекса. Марка АсППГ-FRHF — для строительства бизнес-центров, высотных домов, торговых центров: по оценкам экспертов, объем рынка составит около 3-6 тыс. т в год.

В Свердловской области созданием алюминиевой кабельной продукции занимается Богословский кабельный завод (БКЗ, совместное предприятие компании «Русал» и СГК-Инвест) в Краснотурьинске. Сегодня он предлагает гибкие кабели моделей АсКГтп, АсКГЭТ, АсКГВВ, нефтепогружной кабель АКПпБП, силовые кабели АВВГ и АВБШв, самонесущие изолированные провода СИП и полуфабрикаты.

Фото: предоставлено пресс-службой Русала

В 2023 году завод расширил производство: в эксплуатацию введена новая технологическая линия бронирования, обмотки и оплетки кабельных изделий. Эта линия позволит выпускать бронированный и экранированный кабели, которые применяются во всех отраслях промышленности, в том числе в нефтедобывающей и горнорудной. Также в этом году БКЗ планирует вывести на рынок новый продукт — нефтепогружной кабель. Отличием от уже серийно выпускающегося станут конструктивные особенности с применением новых материалов в его изготовлении. Кабель будет более термостойкий, легкий и защищенный от воздействия агрессивных сред нефтяных скважин.

«Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»

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