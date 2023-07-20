Мощности обувной фабрики «С-теп» в Бердске сданы в аренду

Оборудование и площади новосибирской обувной «Фабрики С-Теп» (входит в OR Group) сданы новому арендатору. Предприятие организовало на территории фабрики аналогичное производство, сообщил сегодня министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. «Завод не простаивает, оборудование работает, хоть и не в полную мощность фабрики. Мы в поиске потенциальных индустриальных партнеров. Хотелось бы сохранить профиль фабрики», - прокомментировал он ситуацию на предприятии.

Наименование юрлица, взявшего в аренду производственный комплекс, министр отказался назвать. Ранее сообщалось, что ООО «Вектор» (Москва) заключило договор аренды площадей фабрики в Бердске и приступило к производству обуви в небольших объемах. К основному кредитору фабрики - банку ВТБ - было направлено обращение о рассмотрении возможности заключения с ООО «Вектор» долгосрочного договора аренды с правом последующего выкупа, не нарушая требований и прав основных кредиторов.

Помимо собственного производства, арендатор выполняет заказы сторонних организаций, добавил Андрей Гончаров.

Фабрика «С-теп» приостановила производство в июле 2022 года «в целях оптимизации расходов». В октябре 2022-го из-за долга в 837 тыс. руб. ООО «ЧОП "Брест плюс"» инициировало банкротство предприятия. О вступлении в дело о банкротстве ходатайствовали, в том числе, ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк (долги 4,7 млрд руб., 1,3 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно). В мае 2023 года Верховный суд России по жалобам Сбербанка и ПСБ отменил решения нижестоящих инстанций о принятии заявления «ЧОП "Брест плюс"» и определил вернуть заявление. В июне Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление ПАО Сбербанк о вступлении в дело о банкротстве. Судебное заседание по заявлению назначено на август 2023-го.

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Лолита Белова