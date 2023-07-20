Сотрудница Златоустовского метзавода перевела мошенникам почти 4 млн рублей

Работница Златоустовского металлургического завода (ЗМЗ) потеряла почти 4 млн руб., переведя их на указанные злоумышленниками «безопасные счета». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

48-летней сотруднице ЗМЗ в один из вечеров позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, который сообщил о попытке оформить на нее кредит. Она рассказала ему о наличии у себя на счете крупной суммы денег от продажи дорогого автомобиля. По указке мнимого сотрудника банка местная жительница сняла 2,4 млн руб. и перевела их в «безопасную ячейку». Затем она по его инструкции оформила кредит на 1,38 млн руб., средства которого перевела на неизвестный счет. После этого злоумышленник прекратил общение.

После разговора с дочерью горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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