Коктейль после коктейля

В преддверии выходных дней «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о капельницах, которые помогают прийти в себя после обильных возлияний.

Затишье после бурных выходных — это страдания от абстинентного синдрома, который каждый снимает по-своему. Одни выбирают «Алка-Зельцер», кто-то бежит за бургером и колой, кому-то нужны суп том ям или суши. Но в последнее время страдающие от похмелья люди стали обращаться за внутривенными капельницами. Что это такое? И почему вдруг метод Маршака (помните такой?) стал использоваться не только для вывода из запоя хронических алкоголиков, но и для помощи от чувства разбитости, головной боли, тахикардии, тошноты — что там входит в описание состояния организма «на следующее утро»?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @giuliatordini Фото: @giuliatordini

Тема капельниц становится актуальной и когда богатые и знаменитые открыто говорят об этом: вспомните, как один из директоров финансовой компании сериала «Миллиарды» сразу закладывает их в бюджет вечеринки, а наутро начинает рабочий день буквально с иглой в руке. Удобно и без отрыва от производства.

В Москве найти такого специалиста проще простого: практически каждая клиника готова оказать такое вспоможение страждущим, а зачастую и с выездом на дом. В пользу таких методов говорят скорость и эффективность. Специалист центра эстетической медицины Ольги Мороз Ирина Соколова говорит, что капельницы — это быстрая помощь для организма и они нужны прежде всего для разгрузки печени. «В составе такого коктейля — витамины, аминокислоты и гепатопротекторы»,— говорит она. Суть таких инфузий (это еще одно название капельниц, с которым вы можете столкнуться) — это способ справиться организму с последствиями интоксикации. Ирина рассказывает, что при этом заводится обменный процесс, восстанавливаются функции центральной нервной системы, улучшается снабжение тканей кислородом. Итог: самочувствие объективно улучшается.

Похоже, ЗОЖ-устремления вышли на новый уровень, и вместо того, чтобы полностью отказаться от алкоголя, теперь актуальнее позволить себе пару бокалов, а если не удается соблюсти меру, то помочь себе вливаниями, но уже с другим градусом активности. Эта тенденция заметна и по питанию, когда полный отказ от того или иного ингредиента, строгие ограничения сменились на интуитивное питание или интервальное голодание. По факту ты ешь все, но просто с большими перерывами между приемами пищи. И это работает.

Популярность этого «нового зожа» распространилась по всему миру: в Америке медицинские команды отправляют на музыкальные фестивали вроде Coachella, в Лас-Вегасе как дополнение к вечеринке можно сразу предусмотреть и капельницы — причем этот метод работает как с мужчинами, так и с женщинами: хороший девичник теперь редко обходится без бригады медсестер. Андрей Искорнев, руководитель клиники Platinental, рассказывает, что «здесь для алкоголиков предусмотрена особенно эффективная капельница — Banana bag». Название неслучайное: жидкость для внутривенного вливания желтого цвета из-за содержащихся в составе тиамина (витамин В1), сульфата магния и фолатa (B9). «Именно недостаток тиамина и витаминов В-группы приводит к серьезным нарушениям работы головного мозга и пищеварительной системы у любителей хорошо погулять, поэтому их восполнение — совершенно первоочередная задача, будь то реанимация или домашние условия. Banana bag еще называют Rally pack, поскольку благодаря такой капельнице можно очень быстро восполнить запасы магния в организме и тем самым предотвратить риск появления сердечной аритмии»,— говорит он.

Дубай откликнулся на тренд, предлагая такие вливания гостям в пятизвездных отелях. Например, в Nikki Beach Dubai появились так называемые витаминные бустеры Vitadrips для увлажнения, детоксикации, повышения уровня энергии и укрепления иммунной системы. Их можно сделать как в спа, так и вызвать специалиста себе в номер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Nikki Beach Dubai Nikki Beach Dubai Nikki Beach Dubai Следующая фотография 1 / 3 Nikki Beach Dubai Nikki Beach Dubai Nikki Beach Dubai

Прелесть быстрого выхода из состояния похмелья имеет, кажется, не так много побочных эффектов, один из которых — стоимость: такие вливания обходятся в 4–5 тыс. руб., и их цена может расти в зависимости от ингредиентов, которые доктор решит добавить. «Алкоголь — это всегда оксидативный стресс для организма. Хроническое его употребление может непоправимо разрушить клетки головного мозга, спровоцировать развитие анемии и даже привести к развитию онкологических заболеваний кишечника»,— предупреждает Андрей Искорнев и советует воспринимать инфузии как идею детокса для организма и делать их не после тусовки, а курсом от пяти вливаний с промежутком в два-три дня.

Ряд специалистов не поддерживает идею такой помощи и считает капельницы от похмелья просто «ускоренным прохождением игры», потому что, по сути, они делают все то же самое, что и менее продвинутые обыватели, тянущиеся с утра к банке с солеными огурцами: дают организму воду и соль, тем самым задерживая вывод жидкости, который был потерян накануне.

Ирина Кириенко