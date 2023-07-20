«Конкурс на популярные программы вуза — от десяти человек на место»

— В этом году к середине июля количество абитуриентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород увеличилось более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество мест в вузе осталось прежним: в прошлом году по программам бакалавриата мы приняли более 800 студентов, в том числе 425 — на бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НИУ ВШЭ Фото: НИУ ВШЭ

Из особенностей этого года — уменьшилось количество заявлений в пересчете на одного абитуриента. По условиям поступающий может выбрать до пяти направлений в каждом вузе, но многие абитуриенты нижегородского кампуса НИУ ВШЭ выбирают одну или две программы. Это говорит о высокой профориентации поступающих — они понимают, где и чему хотят учиться.

В последние несколько лет в нижегородском кампусе около половины поступающих — ребята не из Нижнего Новгорода. В этом году география по-прежнему широка, от Астрахани до Архангельска, от Калининграда до Владивостока.

Кроме того, мы прогнозируем не менее 10-12% иностранных граждан среди первокурсников бакалавриата и магистратуры.

Наибольшей популярностью в этом году в нижегородской Вышке пользуются программы «Юриспруденция», «Компьютерные науки и технологии», «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике». Конкурс на эти программы составляет 10 и более человек на место.

Программа «Юриспруденция» второй год подряд демонстрирует устойчивый рост по количеству поданных заявлений, и мы это связываем с фундаментальной подготовкой и уникальными цифровыми компетенциями, которыми программа наделяет своих студентов.

Популярность программ в сфере IT прослеживается во всех вузах Нижегородской области. Это связано с тем, что информационные технологии активно развиваются и поддерживаются на уровне региона.

В нижегородской Вышке программа широкого бакалавриата «Компьютерные науки и технологии» появилась в 2023 году взамен трех отдельных программ: «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Бизнес-информатика». Это дает абитуриенту возможность получить глубокие познания в области IT, а на более старших курсах выбрать конкретный образовательный трек.

Программа «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» отвечает запросам современного бизнес-образования и объединяет опыт факультета экономики и факультета менеджмента. Мы готовим экономистов с управленческими компетенциями, поэтому программа так востребована у сегодняшних абитуриентов.

Еще одна особенность приемной кампании в вузы РФ в этом году связана с тем, что при подаче документов на несколько программ одного вуза абитуриент указывает приоритет каждой из них. Первый — самый высокий. Согласия на зачисление отменены, теперь вузы будут использовать приоритетную процедуру зачисления на бюджетные программы. До 25 июля, до завершения приема документов, абитуриенту важно определиться с выбором приоритетов программ и внести изменения при необходимости, а до 3 августа предоставить в вуз оригинал аттестата. В этом году абитуриент выбирает вуз, а затем программу, на которой хочет учиться.

Абитуриентам я желаю определиться на ближайшей неделе. Надо послушать самого себя и выбрать университет, в котором мечтаете учиться.