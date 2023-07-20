Директор по спортивному развитию ХК «Трактор» уволен после сообщений о его задержании

Из челябинского хоккейного клуба «Трактор» уволен директор по спортивному развитию Александр Шинин. Его функционал, пока на эту должность не найдут нового специалиста, временно будет выполнять генеральный менеджер Алексей Волков, сообщают в пресс-службе команды.

Сегодня СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Александра Шинина задержали силовики, изъяв у него наркотики.

Александр Шинин - бывший хоккеист «Трактора», завершил карьеру игрока в 2019 году, после чего перешел на работу в клубную систему.