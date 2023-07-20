В Тюмени 19 июля за три часа выпало 25% месячной нормы осадков

В Тюмени вечером 19 июля менее чем за три часа ливень обрушил на город 25% месячной нормы осадков. Как сообщили в группе «ВКонтакте» городской администрации, ночью на улицах работали около 200 единиц техники для вывоза мусора и откачки воды с дорог и тротуаров.

Как сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов, система водоотведения на улице Пермякова не выдержала нагрузки и возникло незначительное подтопление перехода. «После определенной отметки автоматически включились насосы»,— добавил он. Напомним, из-за сильного ливня возле торгово-развлекательного центра «Солнечный» на улице Пермякова затопило пешеходный переход.

По словам директора службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Ивана Богданова, максимальная пропускная способность трубопровода при интенсивности выпадающих осадков — не более 7,2 мм за 20 минут.

«Во время вчерашнего дождя на территории Восточного административного округа данное значение было превышено. Это привело к тому, что коллектор ливневой канализации оказался переполнен, воде некуда было уходить, и на участках, расположенных в наиболее низких местах, произошло подтопление»,— отметил господин Богданов.

По данным регионального гидрометцентра, в пятницу, 21 июля средняя ночная температура составит +17 градусов, а дневная — +24 градуса. Ожидается дождь.

Полина Хабарова

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