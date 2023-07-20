Похитившего деньги у жители Удмуртии работника подмосковной фирмы задержали полицейские

Сотрудники правоохранительных органов Удмуртии установили личность работника подмосковной фирмы, который похитил более 80 тыс. руб. у жителя Можги. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Индивидуальный предприниматель из Удмуртии заказал на сайте по продаже запчастей необходимые детали и связался с менеджером магазина, который выставил счет в сообщении по телефону. После перевода средств предприниматель вновь пытался связаться с менеджером, но тот не отвечал на звонки. Связавшись с представителями фирмы-продавца, он узнал, что обслуживавший его менеджер был уволен в связи с прогулами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний житель Балашихи Московской области. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.