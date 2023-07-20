В этом году объемы жилищного строительства в Перми могут снизиться на 16%

За первое полугодие 2023 года в Перми ввели в эксплуатацию 259,4 тыс. кв. м жилья, сообщили в краевом минимуществе. Из них 107,7 тыс. кв. м (41,5%) приходится на индивидуальное жилищное строительство и блокированную жилую застройку. Всего в этом году на территории города должно быть введено 688,1 тыс. кв. м жилья — такой показатель должен быть достигнут по соглашению о реализации регионального проекта «Жилье», заключенному между мэрией и региональным минстроем. Отметим, что заданный показатель на 16,7% меньше прошлогодних объемов жилой застройки в Перми. Тогда в краевой столице ввели в эксплуатацию 825 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации минстроя, по итогам 2023 года в регионе ожидается ввод почти 1,6 млн кв. м жилья. По последним данным ведомства, за I квартал 2023 года в крае сдали около 610 тыс. кв. м жилья. Плановый показатель 2023 года исполнен на 48,7%.