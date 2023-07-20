В Саратовской области прокуроры помогли полицейскому получить рабочее место

Участковый уполномоченный отдела полиции № 2 в составе МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области получил помещение на территории Краснопартизанского района для исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Об отсутствии служебного помещения у участкового надзорное ведомство узнало в ходе проверки. По данному факту чиновникам районной администрации внесли представление; в прокуратуре сообщают, что оно уже исполнено — у полицейского появилось рабочее место.

В ведомстве добавили, что должностное лицо из числа ответственных чиновников было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Никита Маркелов