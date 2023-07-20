Застройщик возведет еще 117,6 тыс. кв. м. жилья в микрорайонах Суворовский и Платовский в 2023 году

ГК «ВКБ – Новостройки» планирует в текущем году построить еще восемь многоквартирных домов общей площадью 117,6 тыс. кв. м. жилья на территории микрорайонов Суворовский и Платовский в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно планам группы компаний, в Суворовском будет построено четыре многоквартирных дома. Еще четыре МКД появятся в Платовском. Помимо жилья застройщик ведет строительство социальных объектов. Так в Суворовском микрорайоне уже возведен детский сад, ведутся работы по строительству еще одного детсада и школы. В Платовском также возводят школу

«Говоря о планах на 2024 год, представители руководства группы компаний отметили, что исполнят взятые на себя обязательства и обеспечат ввод в эксплуатацию 21 тыс. кв. м. на территории мкр-на Платовского и 88 тыс. кв. м. на территории мкр-на Суворовского»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова