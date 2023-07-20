«Всего будет построено 34 новых современных дома»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему высокое качество и скорость строительства особенно важны в сложных ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Группы ЛСР». Фото: Пресс-служба «Группы ЛСР».

Крупные девелоперские компании, признанные лидеры в сегменте многоквартирного жилищного строительства, успешно реализуют проекты и в сегменте индивидуального жилищного строительства — от отдельного небольшого дома до целого поселка. Новое качественное частное жилье может быть построено по новаторскому проекту всего за пару месяцев. К примеру, за такой срок «Группа ЛСР» возводит типовой коттедж площадью около 52 кв. м. от фундамента до чистовой отделки. Срок ожидания ключей от двухкомнатной квартиры сопоставимой площади, для примера, может занять несколько лет.

Высокое качество и скорость оказались важны и в сложной ситуации. В Свердловской области после крупного пожара власти региона обратились за помощью именно к «Группе ЛСР», потому что важно обеспечить пострадавших людей качественным современным жильем в короткие сроки. Компания досрочно передала первые коттеджи с полной отделкой погорельцам из поселка Сосьва.

Всего «Группой ЛСР» будет построено 34 новых современных дома в поселке. Их главное преимущество — быстровозводимость. Готовые железобетонные изделия с собственного завода компании привозятся на стройплощадку, где собираются при любых погодных условиях. В коттеджах высокая пожаробезопасность: плиты и утеплитель сделаны из негорючих материалов. В каждом коттедже на втором этаже предусмотрено летнее помещение — мансарда площадью 30 кв. м.

Коттеджи будут передаваться жителям по мере готовности. На сегодняшний день смонтированы коробки 29 домов, в 9 из них ведется монтаж кровель, еще 4 дома на стадии фасадных работ. До 1 октября все работы будут завершены, и в дома смогут заехать семьи жителей поселка.