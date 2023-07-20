Главу Каслей оштрафовали за скопившийся на контейнерных площадках мусор

Каслинская городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы Каслинского городского поселения Екатерины Васениной по ч. 2 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, ведомство установило, что одна из контейнерных площадок не имеет ограждения и твердого покрытия с уклоном для отведения сточных вод. На момент проверки вокруг этой площадки было много бытового мусора. Следом аналогичные нарушения выявили еще на нескольких площадках.

Администрация городского поселения долгое время не занималась уборкой отходов и не принимала мер, чтобы принудить к ней ответственных за содержание площадок лиц. «Кроме того, установлено, что в 2023 году на территории городского поселения уборка, дезинсекция и дератизация контейнерных и (или) специальных площадок не проводилась»,- говорится в сообщении прокуратуры.

Главе Каслей назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

Весной прокуратура уже привлекала Екатерину Васенину к административной ответственности из-за нарушений требований федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». В ведомстве тогда установили, что чиновница несвоевременно отвечала заявителям, давала немотивированные ответы и нарушала семидневный срок перенаправления обращений в другие органы для рассмотрения по компетенции.