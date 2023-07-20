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Власти Самары прокомментировали ситуацию с детским садом № 249

В Самаре на месте закрытых корпусов детского сада № 249 построят некапитальные объекты – быстровозводимые модульные конструкции. Такое решение приняла городская администрация. Об этом сообщает департамент образования Самары.

Ранее в соцсетях распространялась информация о жалобах на ветхое состояние детского сада № 249. Родители просят администрацию города отремонтировать объект в течение семи лет. Детский сад был построен в 1957 году.

«Действительно, корпуса детского сада требуют ремонта, однако капитальное строительство новых зданий невозможно в связи с тем, что через территорию проходят коммунальные сети. В связи с этим администрацией города принято решение о возведении на месте закрытых корпусов некапитальных объектов (быстровозводимых модульных конструкций). В настоящее время ведутся подготовительные работы по согласованию и проектированию»,– пояснили в департаменте образования Самары.

По информации чиновников, замену корпусов планируется делать постепенно, не закрывая детский сад из-за высокого спроса на места в дошкольных учреждениях в этом районе. Работы начнутся в 2024 году. В первую очередь заменят корпус, признанный аварийным.

Ранее департамент образования выделил детскому саду деньги на ремонт системы канализации, теплового узла, кровли, ограждения и крыльца. В этом году установлены теневые навесы для прогулок детей.

Ани Айвазян

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