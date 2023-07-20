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Коммерсантъ FM
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Матчи Российской премьер-лиги появятся в видеосервисе Premier

Футбольная Российская премьер-лига (РПЛ) станет доступна с сегодняшнего дня, 20 июля, в подписке онлайн-кинотеатра Premier, рассказал «Ъ» представитель сервиса.

В начале июля гендиректор онлайн-кинотеатра Макар Кожухов заявил, что команда проекта последние девять месяцев занимается развитием рекомендательной системы сервиса, которая появится к концу нынешнего года, в том числе созданием полноценного отдельного раздела со спортивным контентом.

Помимо РПЛ пользователи сервиса могут ознакомиться со спортивными соревнованиями, документальными проектами и фильмами в новом разделе онлайн-кинотеатра. Как добавил представитель сервиса, подписка на пакет «Premier + Футбол» будет стоить 399 руб.

Юлия Юрасова

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