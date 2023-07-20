В Татарстане чиновник объявил вознаграждение за информацию о складах с «фанфуриками»

Руководитель Комсомольского района Набережных Челнов Ленар Ахметзянов объявил вознаграждение за сведения о месте расположения складов с «фанфуриками». Об этом сообщает Сhelny-biz.ru.

Он заявил, что готов заплатить 10 тыс. руб. в том случае, если информация о месте расположения складов будет подтверждена.

Господин Ахметзянов добавил, что с полицейскими постоянно выходит в рейды по выявлению таких складов. Всего с начала года в Набережных Челнах выявили 23 нарушения, в том числе восемь фактов реализации «фанфуриков» и 15 случаев продажи алкогольной продукции в запрещенное законом время.

У нарушителей были изъяты 389 флаконов.

"Ъ-Казань"