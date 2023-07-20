Боррель анонсировал свой визит в Китай «вскоре после лета»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что его визит в Китай пройдет «вскоре после лета». Визит Жозепа Борреля был дважды отменен — в апреле и в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я рассчитываю, что мой визит в Китай, который по соображениям здравоохранения откладывался уже дважды, пройдет вскоре после лета»,— заявил Жозеп Боррель, прибыцв на встречу глав МИД ЕС. Он также сообщил, что на встрече глав МИД ЕС будет затронут вопрос отношения с Китаем «в рамках видеоконференции» с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава европейской дипломатии должен был посетить Китай 13–15 апреля. Однако он был вынужден отложить поездку — по его словам, из-за положительного теста на COVID-19.

Жозеп Боррель также должен был посетить Китай 10 июля и встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, чтобы обсудить «стратегические вопросы», включая права человека и ситуацию на Украине. Однако этот визит был отменен Пекином. Глава МИД Китая не появлялся на публике почти месяц.

Анастасия Ларина