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В Нижегородской области зарегистрировано 14 случаев кори

На территории Нижегородской области зарегистрировано 14 случаев кори. Среди заболевших трое детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из всех случаев заражения девять являются завозными: установлено, что заболевшие приехали в Нижегородскую область из Армении, Египта, Дагестана, Москвы и Подмосковья. Чтобы предотвратить распространение болезни, организована вакцинация для всех контактировавших с больными.

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Первый в этом году случай кори зафиксировали в Нижегородской области в начале апреля. С того момента в области действует красный уровень готовности по кори.

Анастасия Еремина

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