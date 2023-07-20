Житель Ступино подстроил прошлогодний взрыв газа в многоэтажке для убийства жены и детей

Взрыв газа в пятиэтажном доме в подмосковном городе Ступино в апреле 2022 года, при котором погибли шесть человек, устроил мужчина, который хотел убить жену и детей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ступино

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Последствия взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ступино

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина из-за частых семейных ссор захотел убить супругу и двое детей, подстроив бытовой взрыв газа. Как сообщает «Комсомольская правда» (КП), мужчина работал кузнецом металлургического завода, его дочкам было шесть и 11 лет.

Утром 11 апреля в квартире, где проживал мужчина, произошел взрыв газа, обрушился подъезд дома, помимо членов семьи обвиняемого погибли еще три человека. При этом сам мужчина выжил. Две недели он провел в больнице, а после выписки его арестовали.

Как уточняет «КП», следствие установило, что мужчина заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите. После этого он зашел в санузел (их делают из железобетонных блоков), и включил зажигалку.

При этом изначально следствие изучало действия чиновников и сотрудников горслужб, ответственных за контроль состояния газового оборудования в многоэтажке.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Ступино. Он обвиняется в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества (пп. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 пп. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ)»,— сообщили в управлении СКР.

Четыре человека получили тяжкие травмы. Причиненный собственникам квартир ущерб составил 588 млн руб.

Анастасия Ларина