Экс-главе управления КС и ЖКХ Азовского района предъявлено обвинение в халатности

В Азовский городской суд Ростовской области поступило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении бывшего начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Азовского района Станислава Настича. Об этом сообщает пресс-служба суда. Заседание по делу чиновника назначено на 25 июля.

Согласно данным дела, во время своей работы в администрации Азовского района с марта 2021 года по май 2022 года Станислав Настич не заключил договоры аренды участков для строительства второго этапа сетей водоснабжения поселка Овощной. Также он не принял мер для изменения проектно-сметной документации, чтобы поменять трубы на участке пересечения водовода с железнодорожными путями.

В результате ненадлежащего исполнения обязанностей Станиславом Настичем были нарушены права жителей поселка Овощной, которые на протяжении долгого времени оставались без питьевой воды.

В настоящий момент Станислав Настич занимает должность заместителя директора МКУ УЖКХ Советского района Ростова-на-Дону.

Анастасия Назарова