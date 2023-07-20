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В Казани водителя «Линкольна» наказали за перевозку пассажиров на крыше машины

Сотрудники ГИБДД в Казани установили личность и наказали водителя «Линкольна», перевозившего пассажиров на крыше своего автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщается в соцсетях, водитель прокатил двух девушек на крыше машины на улице Право-Булачной. Позже в сети появилось видео с места событий.

Затем правонарушителя пригласили в ГИБДД. Вину он признал, с ним провели профилактическую беседу о недопустимости впредь нарушения российского законодательства в области дорожного движения. В итоге на него составили протоколы по ч. 2 ст. 12.23 (нарушение правил перевозки людей), ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности) и ч. 1 ст. 12.15 (опасное вождение) КоАП РФ.

"Ъ-Казань"

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