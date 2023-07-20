«Как ни странно, тут никакого блата»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что представляют собой подобные мероприятия и как желающие могут стать их участниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Многие начинающие художники и просто любители искусства знают о существовании арт-резиденций, но не четко представляют, как туда попасть. Для начала — что это такое? Обычно это бесплатный проезд до резидентуры, бесплатное проживание и кормежка; чаще всего предоставление от организаторов каких-то материалов для производства, возможно, устройство выставки (групповой или персональной) по мотивам пребывания. Иногда — это редкость и обычно за границей, куда, кстати, наших также по-прежнему приглашают — выплачивают гонорар или ежемесячную стипендию.

Как туда попадают? Как ни странно, вот тут никакого блата. Подавляющее большинство резиденций объявляет прием заявок (open call) один-два раза в год. Необходимо следить за объявлениями на сайтах самих резиденций и в их аккаунтах в соцсетях. Кроме того, это может быть полезно — информация о приеме заявок публикуется на сайте Ассоциации арт-резиденций России (AiR of Russia).

Сроки резидентур бывают разными — от месяца до полугода обычно. В процессе работы приглашенный автор обязан будет провести один или несколько мастер-классов, artist talk и прочих активностей. В остальном вы предоставлены сами себе и пытаетесь (это весьма желательно) максимально использовать местный материал.

За границей в основном резиденции расположены в глуши: «мобильные у нас не ловят, Wi-Fi слабенький». В России их немало и в Москве, и в Питере. К примеру, Дом культуры «ГЭС-2». Здесь в закрытом для посещений правом крыле здания, прямо под башней, расположены помещения для заезжих авторов. Сюда приезжают на три месяца со стипендией, бюджетом на продакшн и правом пользования мастерскими «Своды», между прочим, даже с 3D-принтерами! Правда, вот ужас — в здание нельзя приносить алкоголь.

Есть еще мастерские «Гаража». Сам «Гараж» довольно давно практически не заметен на арт-карте столицы, однако мастерские на краю ВДНХ функционируют. Их здесь аж 18 в двухэтажном здании. Москвичи живут дома, приезжим предоставляются помещения в городе. Обычно шесть месяцев, а в конце свободное посещение желающих зрителей. У каждого своя комната-мастерская. Мы продолжим.