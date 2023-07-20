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Особняк Неронова перешел на баланс Почты России

Особняк Неронова, находящийся в историческом центре Самары, перешел на баланс Почты России. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ранее здание находилось в собственности Минобороны России, но несколько лет пребывало в заброшенном состоянии.

Особняк советника Неронова был построен в 1840 году. Он относится к объектам культурного наследия федерального значения и является одним из немногих самарских зданий первой половины XIX века, фасад которого не подвергся изменениям со дня возведения.

Андрей Сазонов

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