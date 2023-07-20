Дети из 16 регионов приедут на экологический форум в Челябинск

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с директором фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяной Ковалевой подготовку к детскому экологическому форуму, который пройдет в областном центре в октябре.

«Рабочая группа, в которую фонд входит как оператор мероприятия, сформировала архитектуру деловой программы, провела переговоры с партнерами, определилась с площадкой и участниками»,- сообщают в пресс-службе областного правительства.

Планируется, что на форум приедут дети из 16 регионов, в том числе Башкирии, Татарстана, ЛНР, ДНР, Московской, Ленинградской и Новосибирской областей. Двухдневная программа будет включать в себя мастер-классы, выставки, проектную работу в группах, презентации проектов, награждение победителей.

Детский экологический форум пройдет в Челябинске второй раз. В прошлом году он собрал более 3 тыс. юных участников, в том числе 550 в очном формате и 2,5 тыс. - по видеосвязи из других регионов.