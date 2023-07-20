«Банки должны сделать все, чтобы средства клиентов не попадали к мошенникам»

Государственная дума приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе"», в котором прописана защита граждан от финансовых мошенников. Он обязует банки возмещать похищенные деньги, если они были переведены клиентом без проведения дополнительных проверок со стороны банка. Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете Федерации. После принятия закона банки должны будут усилить меры безопасности и выработать механизмы ответственного поведения своих сотрудников, чтобы предотвратить похищение мошенниками клиентских денег, пояснил «Ъ-Юг» член Экспертного совета Комитета Госдумы РФ, руководитель Центра научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в экономике» ЮФУ, профессор Юрий Колесников:



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— Необходимость нового закона бесспорна. По официальной статистике, только за один 2022 год в России финансовые мошенники украли у своих жертв более 14 млрд руб. Согласно принятому законопроекту банки обязуются пресекать формы мошенничества, проверяя переводы между физическими лицами. Выявив признаки осуществления денежного перевода без добровольного согласия клиента, банк приостанавливает операцию на два дня. Сотрудники банка рассматривают специфику деятельности клиента и анализируют информацию из баз данных Центробанка и МВД об аналогичных случаях. Также банк может запросить у клиента информацию, подтверждающую, что данная транзакция осуществляется с его согласия. И только убедившись в юридической чистоте операции, банк должен будет разрешить перевод. То есть, финансовые организации должны сделать все, чтобы средства клиентов не попадали к мошенникам.

Если, все же, это случилось, то, по новому законопроекту, банк полностью возвращает сумму после получения заявления пострадавшего. Возврат происходит в течение 30 календарных дней, если речь идет о переводе внутри страны, и в течении 60 дней — при трансграничном переводе. Возврата не будет, если банк докажет, что клиент сам нарушил порядок использования электронного средства платежа.

При получении сведений из базы регулятора (ЦБ РФ) или базы МВД о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника, банк должен будет сразу же отключить обслуживание такого человека. Но если данных о нем нет ни в одной из указанных баз, то клиенту надо будет самостоятельно обратиться в полицию с заявлением по факту финансового мошенничества.

Еще один важный момент: банк должен будет предоставить клиенту информацию о всех выполненных действиях по данному факту, выдать рекомендации по снижению рисков повторного криминального случая и рассказать о возможности клиента осуществлять повторные операции с теми же реквизитами. Кроме того, банк должен будет или разрешить новый денежный перевод, или оперативно уведомить клиента о невозможности такой транзакции с указанием конкретной причины.

Закон вступит в силу через год после публикации. Предполагается, что за этот период банки должны будут усилить меры информационной безопасности и выработать механизмы ответственного поведения своих сотрудников, так называемого, внутреннего комплаенса. Это позволит существенно снизить риск проведения мошеннических операций, повысит степень доверия клиентов к банкам и платежным системам.