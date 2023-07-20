Глеб Никитин предложил создать единое окно для присоединения бизнеса к инфраструктуре

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес ряд предложений по изменению федерального законодательства для повышения удобства инвесторов. Инициативы обсуждали на заседании профильного штаба под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам главы региона, сейчас инвесторы вынуждены долго ждать, пока ресурсоснабжающие организации (РСО) подготовят документы по трассировке коммуникаций. Чтобы сократить сроки, Глеб Никитин предложил подключить РСО к градостроительному порталу (ГИС ОГД) для обмена информацией. Андрей Белоусов поручил внедрить такую возможность в виде эксперимента в заинтересованных регионах.

«Еще один вопрос, который требует решения — длительные сроки согласования пересечений одних линейных объектов с другими, в том числе с федеральными трассами. Это существенно влияет на общую продолжительность присоединения к сетям инфраструктуры. Поэтому предлагаем ввести на федеральном уровне единый стандарт взаимодействия между организациями-владельцами объектов железнодорожной, автотранспортной, сетевой инфраструктуры»,— сказал Глеб Никитин.

Это предложение также получило поддержку первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он поручил проработать возможность создания единого входного окна для подачи заявок на присоединение к инфраструктуре через портал «Госуслуги».

Инициативы озвучили и другие регионы России.

Нижегородская область с 2022 года участвует в пилотном проекте «Сквозной инвестиционный поток», цель которого — сократить время подключения бизнеса к инфраструктуре. За все время субъекты-участники программы внесли более 200 предложений. Следующий этап – внедрение инвестпотока во всех регионах.

Анастасия Еремина