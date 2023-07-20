Футбольный клуб «Зенит» продолжает укрепляться. 20 июля, по сообщениям спортивных СМИ, будет официально объявлено о подписании самой богатой командой страны защитника сербской «Црвены Звезды» Страхини Ераковича. Игрок обойдется российскому клубу в €7 млн. Зарплата серба в «Зените» составит €1,5 млн в год. Контракт рассчитан на четыре сезона. При этом петербуржцы могут потерять одного из своих лидеров. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«Зенит» активен и на трансферном рынке. Бюджет команды это позволяет. Зачастую менеджмент забирает всех игроков, до которых может дотянуться. Марио Фернандес не даст соврать.

И если верить фактам, то нападающих клуб тоже ищет. Например, на карандаше у чемпиона был крайний форвард сборной Бразилии и португальской «Бенфики» Давид Нерес. «Зенит» собирался выложить за него €25 млн. Абсолютно рыночную, кстати, цену. Именно в такую сумму игрока оценивает популярный портал Transfermarkt.

Но «Бенфика» заломила за Нереса €100 млн, и сделка сорвалась. А так бы в России появился еще один бразилец. Но, скорее всего, «Зенит» продолжит поиски и найдет, на кого потратить деньги. Хотя для того, чтобы выигрывать только чемпионат РПЛ, такие расходы выглядят странно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Все уже смеются и говорят, что "Зенит" не из Санкт-Петербурга, а из Рио-де-Жанейро. Когда мы не играем в еврокубках, надо все-таки хорошо призадуматься, как наши команды тратят деньги, и какой есть в этом смысл».

При этом «Зенит» не дает возможности перейти в другой российский клуб тем футболистам, которые плотно сели на скамейку запасных, отметил комментатор Константин Генич:

«Самое интересное, что они все хотят уйти, чтобы играть и получать практику на поле, но "Зенит" не отпускает. Контракт подписан, значит, все. "Локомотив" хотел забрать Зелимхана Бакаева, но его не отпустили».

И все же «Зенит» может потерять одного из самых дорогих игроков России на данный момент — Малкома. Разговоры о том, что бразилец может переехать в Саудовскую Аравию, не прекращаются. Причем близкие к клубу источники уверяют, что «Зенит» готов отпустить игрока за сумму, превышающую €50 млн.

В контракте у Малкома прописаны €60 млн отступных. Так что если все сложится, то мы можем поучить один из самых дорогих трансферов РПЛ. Пока за €60 млн «Зенит» продавал только Халка в Китай. Если и сейчас выгорит, то трансферы на вход у самого богатого клуба могут быть серьезные, уверен комментатор Геннадий Орлов:

«Если Малком уйдет, то освободится большая сумма денег из заработной платы, которую он получал, поэтому можно пригласить футболиста такого же уровня».

Остальные клубы РПЛ позволить себе подобные трансферы не могут, как и держать на скамейках запасных футболистов уровня сборной страны. Хотя кое-какие подвижки к усилению у некоторых команд все-таки есть. Например, московское «Динамо», которое долгое время тянуло с приобретениями, поменяв только главного тренера, наконец-то готово представить игрока сборной Мексики Луиса Чавеса, который должен прилететь в Москву в ближайшие дни.

Впрочем, наставник «Динамо» Марцел Личка очень осторожен в прогнозах на следующий сезон РПЛ. Который, кстати, стартует уже завтра матчем «Динамо»—«Краснодар». Но после начала чемпионата разговоров о трансферах игроков не будет меньше, ведь для того, чтобы усилить состав, у российских команд есть еще почти два месяца.

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