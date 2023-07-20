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Коммерсантъ FM
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«"Зенит" активен и на трансферном рынке»

Владимир Осипов — о новых игроках в стане чемпиона страны

Футбольный клуб «Зенит» продолжает укрепляться. 20 июля, по сообщениям спортивных СМИ, будет официально объявлено о подписании самой богатой командой страны защитника сербской «Црвены Звезды» Страхини Ераковича. Игрок обойдется российскому клубу в €7 млн. Зарплата серба в «Зените» составит €1,5 млн в год. Контракт рассчитан на четыре сезона. При этом петербуржцы могут потерять одного из своих лидеров. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Зенит» активен и на трансферном рынке. Бюджет команды это позволяет. Зачастую менеджмент забирает всех игроков, до которых может дотянуться. Марио Фернандес не даст соврать.

За сколько «Аль-Хиляль» покупает у «Зенита» Малкома

За сколько «Аль-Хиляль» покупает у «Зенита» Малкома

И если верить фактам, то нападающих клуб тоже ищет. Например, на карандаше у чемпиона был крайний форвард сборной Бразилии и португальской «Бенфики» Давид Нерес. «Зенит» собирался выложить за него €25 млн. Абсолютно рыночную, кстати, цену. Именно в такую сумму игрока оценивает популярный портал Transfermarkt.

Но «Бенфика» заломила за Нереса €100 млн, и сделка сорвалась. А так бы в России появился еще один бразилец. Но, скорее всего, «Зенит» продолжит поиски и найдет, на кого потратить деньги. Хотя для того, чтобы выигрывать только чемпионат РПЛ, такие расходы выглядят странно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Все уже смеются и говорят, что "Зенит" не из Санкт-Петербурга, а из Рио-де-Жанейро. Когда мы не играем в еврокубках, надо все-таки хорошо призадуматься, как наши команды тратят деньги, и какой есть в этом смысл».

При этом «Зенит» не дает возможности перейти в другой российский клуб тем футболистам, которые плотно сели на скамейку запасных, отметил комментатор Константин Генич:

«Самое интересное, что они все хотят уйти, чтобы играть и получать практику на поле, но "Зенит" не отпускает. Контракт подписан, значит, все. "Локомотив" хотел забрать Зелимхана Бакаева, но его не отпустили».

И все же «Зенит» может потерять одного из самых дорогих игроков России на данный момент — Малкома. Разговоры о том, что бразилец может переехать в Саудовскую Аравию, не прекращаются. Причем близкие к клубу источники уверяют, что «Зенит» готов отпустить игрока за сумму, превышающую €50 млн.

В контракте у Малкома прописаны €60 млн отступных. Так что если все сложится, то мы можем поучить один из самых дорогих трансферов РПЛ. Пока за €60 млн «Зенит» продавал только Халка в Китай. Если и сейчас выгорит, то трансферы на вход у самого богатого клуба могут быть серьезные, уверен комментатор Геннадий Орлов:

«Если Малком уйдет, то освободится большая сумма денег из заработной платы, которую он получал, поэтому можно пригласить футболиста такого же уровня».

Как Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом»

Как Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом»

Остальные клубы РПЛ позволить себе подобные трансферы не могут, как и держать на скамейках запасных футболистов уровня сборной страны. Хотя кое-какие подвижки к усилению у некоторых команд все-таки есть. Например, московское «Динамо», которое долгое время тянуло с приобретениями, поменяв только главного тренера, наконец-то готово представить игрока сборной Мексики Луиса Чавеса, который должен прилететь в Москву в ближайшие дни.

Впрочем, наставник «Динамо» Марцел Личка очень осторожен в прогнозах на следующий сезон РПЛ. Который, кстати, стартует уже завтра матчем «Динамо»—«Краснодар». Но после начала чемпионата разговоров о трансферах игроков не будет меньше, ведь для того, чтобы усилить состав, у российских команд есть еще почти два месяца.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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